35-летняя Самойлова показала фигуру в бикини с золотыми цепями

Блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова снялась в откровенном купальнике. Снимками она поделилась в социальных сетях.

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35-летняя жена Джигана опубликовала фото в черном бикини с золотыми цепями. Купальник подчеркнул рельефную фигуру модели. Перед камерой она позировала без укладки и макияжа. К снимку она добавила подпись: «Давно не было купальников».

В марте появился слух о ссоре Джигана и Самойловой. Поклонники заподозрили разлад в семье после того, как музыкант перестал появляться на совместных кадрах в блоге жены. Как оказалось, рэпер переехал в московскую квартиру семьи без жены и детей. Он объяснил это тем, что не хотел мешать жене во время записи нового альбома.