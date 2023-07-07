Гузеева поддержала Долину, которую раскритиковали за ее стиль: «Платье из парашюта сшито?»
67-летняя Лариса Долина поделилась в личном блоге новой фотографией. Однако пользователям Сети она не понравилась.
Подписчики звезды отметили, что образ Долиной выглядит странно.
«У вас всегда был прекрасный вкус и достойные вещи. Вот откуда вы взяли этот позор? Подтяжки для чулков? Наружу? Нет, только не это», «Не для ее возраста. Это более для подростков», «На сцене всегда шикарно выглядит. А в повседневной жизни не нравится. Ни шарма, ни шика, шоковая терапия да и только», «Платье из парашюта сшито?» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru) — написали они в комментариях.
Однако на защиту Ларисы пришла актриса и телеведущая Лариса Гузеева. «Разумеется, у вас одна судьба и жизнь — у артистов другая. Кто на что учился», — подчеркнула она.