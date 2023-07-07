Рэпер ST назвал себя отцом-тряпкой

Рэпер Александр Степанов, известный под псевдонимом ST, назвал себя в беседе с «Пятым каналом» отцом-тряпкой.

Степанов объяснил, что никогда не отказывает своей дочери Эстель в покупке игрушек. Тем не менее, артист старается, чтобы девочка уже приучалась к финансовой грамотности.

«Она должна копить. Если она что-то хочет, то должна откладывать», — отметил музыкант.

Степанов рассказал, что ежедневно делает с дочерью зарядку. Артист старается показать на своем примере важность здорового образа жизни. Рэпер также рассказал, что не наказывает Эстель запретом мультиков и гаджетов. Артист считает это неправильным подходом в воспитании.

«Ей жить в мире, полном гаджетов, поэтому от этого уже никуда не деться. Просто надо это делать дозировано, не перекладывать воспитание на гаджеты», — поделился Степанов.

3 июля жена рэпера Ассоль Васильева назвала супруга хорошим отцом. Васильева заявила, что в воспитании дочери Эстель рэпер «держит правильный тон», когда это необходимо.