Виктория Боня умоляет своего хирурга сделать ей пластику

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее пластический хирург не хочет делать ей пластическую операцию.

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Боня рассказала, что врач ежедневно пишет ей с просьбой не делать пластику. По словам артистки, специалист три раза пытался отменить операцию. Пластический хирург считает, что звезде не нужно ложиться под нож.

«Я его постоянно уговариваю. Говорю: «Умоляю, пожалуйста. Вы меня еще не видели вживую. Подождите, вы вживую увидите». На этом я его убедила. Говорит: «Хорошо». Вот прикол такой», — поделилась телеведущая.

1 июля Боня заявила, что планирует сделать операцию у пластического хирурга модели Беллы Хадид. Телеведущая хочет себе «лисьи глазки», как у Хадид. Она призналась, что очень волнуется перед операцией. Блогерша планирует сделать пластику 25 августа в Лос-Анджелесе.