У дома Тейлор Свифт арестовали преследовательницу певицы

По данным издания, правоохранительные органы задержали 54-летнюю Кимберли Мейер, которая ранее проникала на участок артистки. До того, как приехали полицейские, охранники Свифт пытались прогнать женщину, однако она отказывалась уходить.

Ранее сообщалось, что поклонница британского рок-музыканта и лидера группы Sex Pistols Джонни Роттена проникла в его дом. Отмечалось, что около месяца назад фанатка артиста начала звонить ему на телефон, а также бросать в его почтовый ящик письма. На этом преследование поклонницы не закончились: совсем недавно ей удалось проникнуть на территорию дома лидера Sex Pistols, расположенного в Лос-Анджелесе.