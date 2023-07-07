Прохор Шаляпин рассказал, почему сменил имя

Прохор Шаляпин — уже давно не просто имя, а целый бренд. Все помнят артиста со времен «Фабрики звезд 6», но мало кто знает, что раньше его звали Андреем Захаренковым. Прохор рассказал порталу «Дни.ру» о причинах смены имени. Он поведал, что изменил имя 20 лет назад, когда только приехал в Москву.