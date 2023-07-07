«Имя — моя сущность»: Прохор Шаляпин рассказал, почему сменил имя
Артист поменял паспортные данные по совету астролога.
Прохор Шаляпин — уже давно не просто имя, а целый бренд. Все помнят артиста со времен «Фабрики звезд 6», но мало кто знает, что раньше его звали Андреем Захаренковым. Прохор рассказал порталу «Дни.ру» о причинах смены имени. Он поведал, что изменил имя 20 лет назад, когда только приехал в Москву.
«Тогда еще не было МФЦ, я приехал в ЗАГС где-то в районе Рязанского проспекта, написал заявление на смену имени и фамилии, заплатил госпошлину и вскоре получил новый паспорт», — рассказал артист.
Артист также уточнил, что выбрать новое имя ему помог астролог. Оно должно было принести Прохору удачу в карьере и личной жизни.
«Сегодня никто из родных не зовет меня Андреем. Последней была бабушка, но она умерла. Все понимают, что я — артист, что имя — моя сущность», — заключил Шаляпин.