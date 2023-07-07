$92.57+2.23100.72+2.30

«Имя — моя сущность»: Прохор Шаляпин рассказал, почему сменил имя

Артист поменял паспортные данные по совету астролога.

Прохор Шаляпин рассказал, почему сменил имя
© WomanHit.ru

Прохор Шаляпин — уже давно не просто имя, а целый бренд. Все помнят артиста со времен «Фабрики звезд 6», но мало кто знает, что раньше его звали Андреем Захаренковым. Прохор рассказал порталу «Дни.ру» о причинах смены имени. Он поведал, что изменил имя 20 лет назад, когда только приехал в Москву.

«Тогда еще не было МФЦ, я приехал в ЗАГС где-то в районе Рязанского проспекта, написал заявление на смену имени и фамилии, заплатил госпошлину и вскоре получил новый паспорт», — рассказал артист.

Артист также уточнил, что выбрать новое имя ему помог астролог. Оно должно было принести Прохору удачу в карьере и личной жизни.

«Сегодня никто из родных не зовет меня Андреем. Последней была бабушка, но она умерла. Все понимают, что я — артист, что имя — моя сущность», — заключил Шаляпин.

1