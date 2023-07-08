Люся Чеботина ответила на слухи о будущей свадьбе

«Мое сердце занято, по любви у меня все хорошо», – сказала Чеботина, когда Кросс поинтересовалась у Люси, правда ли, что не так давно ее избранник сделал ей предложение. Певица смутилась и сказала, что больше не делится информацией о своей личной жизни. «Раньше я любила выставлять свою личную жизнь напоказ, но я повзрослела и поняла, что личная жизнь должна быть за семью замками», – поделилась девушка.