Люся Чеботина ответила на слухи о будущей свадьбе
Певица Люся Чеботина рассказала о том, почему перестала комментировать свою личную жизнь.
Речь об этом шла в подкасте «Неформат», ведущей которого является блогер Карина Кросс.
«Мое сердце занято, по любви у меня все хорошо», – сказала Чеботина, когда Кросс поинтересовалась у Люси, правда ли, что не так давно ее избранник сделал ей предложение. Певица смутилась и сказала, что больше не делится информацией о своей личной жизни. «Раньше я любила выставлять свою личную жизнь напоказ, но я повзрослела и поняла, что личная жизнь должна быть за семью замками», – поделилась девушка.
На вопрос Карины, является ли ее молодой человек публичной персоной, Люся ответила утвердительно. Ранее «ФедералПресс» писал о конфликте Чеботиной и Иды Галич. Певица объяснила, почему он случился.