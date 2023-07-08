Константин Богомолов высказался об уехавших артистах

Константин Богомолов явно не разделяет позиции по поводу ситуации в мире, которой придерживается его супруга Ксения Собчак. Периодичеки режиссер пишет колонки, которые обсуждают все культурные деятели.

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В очередной раз Богомолов поговорил о релокантах, то есть о тех, кто эмигрировал из России.

Он не осуждает тех, кто перебрался в другие государства, и уверен, что некоторые действительно считают себя оппозиционерами. Однако часть людей, по его мнению, просто следуют моде и стадному чувству.

Досталось от Богомолова и Алле Пугачевой. Он заявил, что релоканты продолжают следить за жизнью в России и комментировать все то, что происходит в их родной стране. Более того, он уточнил, что Примадонна с удовлетворением собирает все провалы и поражения, которые происходят в России.