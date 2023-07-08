Ольга Рапунцель откровенно рассказала о болезни дочери

У наследниц покраснели глаза и появился кашель. Рапунцель забеспокоилась и отвела девочек на анализы. Пока Ольга решила не водить дочерей в детский сад.

«Делаем ингаляции и даю им сироп от кашля. Главное, чтоб только не аллергия», - написала Ольга.

Третьего июля у экс-возлюбленных должно было состоятся заседание суда, но оно было перенесено на август. В судебном порядке бывшие супруги будут решать, кому достанется имущество и как будет распределено общение с дочерями.