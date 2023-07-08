Ольга Рапунцель откровенно рассказала о болезни дочери
В личном блоге Ольга поделилась с поклонниками новыми трудностями жизни. У дочерей Рапунцель, Василисы и Софии, стали проявляться симптомы аутоимунного заболевания.
У наследниц покраснели глаза и появился кашель. Рапунцель забеспокоилась и отвела девочек на анализы. Пока Ольга решила не водить дочерей в детский сад.
«Делаем ингаляции и даю им сироп от кашля. Главное, чтоб только не аллергия», - написала Ольга.
Третьего июля у экс-возлюбленных должно было состоятся заседание суда, но оно было перенесено на август. В судебном порядке бывшие супруги будут решать, кому достанется имущество и как будет распределено общение с дочерями.