Лолита пошутила о своем возрасте

Певица Лолита Милявская на одном из выступлений напомнила поклонникам о своем юбилее и пошутила по поводу своего возраста. Видео момента публикует Telegram-канал «Звездач».
«Мне будет 60 лет через месяцев пять. И это так круто, я вам скажу. Это когда каждый день, как последний — в отношении всего, мужиков тоже. Поэтому я уже никому не отказываю», — пошутила артистка.
Перед этим Лолита призналась, что иногда сама удивляется своей честности. По ее словам, иногда лучше «закрыть рот и ничего не говорить», но она не может сдержаться и не пошутить о своем 60-летии.
При этом 6 июля Милявская пожаловалась в Telegram-канале на мошенников, которые однажды ее даже «похоронили».
«Я теперь знаю, кто по мне будет плакать, когда появилось сообщение, что я сдохла. Но появилось оно странным образом почему-то только в Германии. И все, у кого там родственники, меня оплакали. Хорошо, что друзья позвонили. Одно радует — я точно знаю, кому я небезразлична», — поделилась звезда.
Лолита Милявская будет отмечать свое 60-летие 14 ноября. Она родилась в 1963 году в городе Мукачево Закарпатской области Украинской ССР.