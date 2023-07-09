Лолита пошутила о своем возрасте

«Я теперь знаю, кто по мне будет плакать, когда появилось сообщение, что я сдохла. Но появилось оно странным образом почему-то только в Германии. И все, у кого там родственники, меня оплакали. Хорошо, что друзья позвонили. Одно радует — я точно знаю, кому я небезразлична», — поделилась звезда.