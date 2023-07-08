Поиграет и бросит! Прилучного уличили в неискренности

Год назад Павел Прилучный распрощался со статусом холостяка и женился на коллеге по цеху Зепюр Брутян. Недавно супруги стали родителями. Пара то и дело делится с поклонниками кадрами семейной идиллией. Однако фанаты до сих пор не верят в серьезность чувств «мажора».

Накануне актер поделился трогательным снимком – на фотографии он запечатлен во время страстного поцелуя с женой. Пользователей Сети же порыв нежности звезды на убедил.

«Фото, чтобы все узнали, позавидовали, а самое главное, после публикации для всех в это и самому поверить», – уличили Прилучного в неискренности комментаторы.

Многие убеждены, что звезда сериала «Закрытая школа» поиграет с Зепюр и бросит. Однако так не считают близкие друзья пары. Так, один из приятелей Прилучного заявил, что актер влюблен в супругу без памяти.