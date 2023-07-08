Хирург рассказал, какие еще преображения ждут Киркорова

Филиппа Киркорова как подменили: за короткий промежуток времени король эстрады изменился до неузнаваемости. Так, теперь певец является счастливым обладателем атлетичного телосложения и гладкой кожи. Артист признается, что добиться столь впечатляющего эффекта ему помогли пластические операции. Однако, по всей видимости, мужчину еще ждут другие преображения.

Тимур Хайдаров – врач, работавший над внешностью знаменитости, рассказал, какие еще преображения ждут Киркорова. По его словам, операции звезде больше не понадобятся, однако Филиппу Бедросовичу предстоит еще пройти курс уходовых процедур.

«Все добавили и отрезали», – делится хирург.

Врач отметил, что Киркоров в восторге от нового тела и благодарен Хайдарову за преображение. Однако певец не всегда соблюдает предписания медика, что расстраивает Хайдарова.