Хирург рассказал, какие еще преображения ждут Киркорова
Филиппа Киркорова как подменили: за короткий промежуток времени король эстрады изменился до неузнаваемости. Так, теперь певец является счастливым обладателем атлетичного телосложения и гладкой кожи. Артист признается, что добиться столь впечатляющего эффекта ему помогли пластические операции. Однако, по всей видимости, мужчину еще ждут другие преображения.
Тимур Хайдаров – врач, работавший над внешностью знаменитости, рассказал, какие еще преображения ждут Киркорова. По его словам, операции звезде больше не понадобятся, однако Филиппу Бедросовичу предстоит еще пройти курс уходовых процедур.
«Все добавили и отрезали», – делится хирург.
Врач отметил, что Киркоров в восторге от нового тела и благодарен Хайдарову за преображение. Однако певец не всегда соблюдает предписания медика, что расстраивает Хайдарова.
Пользователи Сети гадают, что же подтолкнуло артиста лечь под нож. По мнению многих, певец решился на столь кардинальные изменения, потому что влюбился. Кстати, сам Киркоров признавался, что его сердце занято, однако не стал говорить, кто же стал его новой пассией.