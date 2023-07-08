Панические атаки, ощущение разрушения: Асмус в слезах сделала заявление
Некогда веселая и жизнерадостная Кристина Асмус заставила поклонников переживать. Дело в том, что звезда опубликовала странное видео в свой микроблог. Актриса вышла на связь и в слезах сделала заявление, которое далось ей нелегко.
По словам блондинки, она не знает, как вообще пережила день. Женщина обратилась к публике, вопрошая, что же с ними не так.
«Панические атаки, ощущение полного разрушения», – описала звезда сериала «Интерны» свое состояние.
При этом Кристина не стала уточнять, что же стало причиной печали, однако подчеркнула что справиться с упадком сил ей помог близкий человек – сестра.
Звезда также рассказала, что одна из зрительниц в конце спектакля пыталась поцеловать руку артистки. Однако Асмус не пришелся по душе этот порыв души.
«Дала понять, что это лишнее», – признается актриса.
Стоит отметить, что в прошлом Асмус пришлось столкнуться с огромной волной хейта. А все из-за съемок в нашумевшем фильме «Текст», где звезда участвовала в весьма откровенных сценах. Именно поэтому пользователи Сети считают, что подавленное состояние Кристины связано с проблемами в личной жизни, а с нападками недоброжелателей.