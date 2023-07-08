Самые необычные свадьбы звёзд
Каждая влюбленная пара хочет создать единственную и неповторимую свадьбу.
Многие настолько стараются выделиться, что их торжества становятся странными.
Рита Дакота и Федор Белогай
В конце мая этого года Рита Дакота её возлюбленный Фёдор Белогай поженились. Пара не стала заморачиваться над праздником. Как таковой свадьбы не было, а фолловеры раскритиковали идею церемонии. Жених и невеста отправились на электросамокате в МФЦ, где заключили брак. Интересно, что они были не в привычных свадебных нарядах, а спортивных костюмах Adidas. Но несмотря на это, девушка не стала пренебрегать свадебными атрибутами. В ее руках был букет, который она сделала из цветов, стоявших дома в вазе и перевязала банданой. Поклонники отправили Дакоте фату с вышитыми цитатами из ее песен.
Моргенштерн и Дилара
В 2021-м году Моргенштерн и Дилара сыграли одну из самых эпатажных и скандальных свадеб. Сначала жених и невеста отправились в ЗАГС, где молодой человек снял брюки. Все проходило в лучших традициях 90-х: старомодные наряды, выкуп невесты, глупые конкурсы,украшенные подъезды и автомобили, голуби, лимузин.
Само торжество прошло в шатре. Ведущей праздника была Ксения Собчак. Настя Ивлеева прибыла на праздник в траурном наряде. В разгар праздника Моргенштерн и Дилара поменялись нарядами. Он предстал в свадебном платье, она – во фраке и брюках.
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер поженились в Италии в имении Доменико Дольче и Стефано Габбана. Звездная свадьба прошла в готическом стиле. На Кортни было весьма откровенное свадебное платье более напоминающее корсет с кружевными вставками на бедрах. Открытость наряда компенсировала длинная фата с образом Девы Марии. Многие гости были с крестами на своих костюмах.
Приянка Чопра и Ник Джонас
У Приянки Чопры и Ника Джонаса было две свадьбы. Одна – по христианским традициям, вторая – согласно традициям индуизма. Для торжества по канонам индуизма она выбрала традиционный красный свадебный наряд Sabyasachi из шелка с фатой. На создание юбки ушло 3720 часов, над которой трудились 110 мастеров. Ник тоже предстал в традиционном наряде золотого цвета.
Аврил Лавин и Чед Крюгер
Аврил Лавин неординарная личность. Еще перед первой свадьбой с Дереком Уибли она думала выйти к алтарю в черном готическом платье. Однако решила обойтись классикой, решив, что в старости пожалела бы о своем решении с чёрным платьем. Но когда певица выходила замуж во второй раз за Чеда Крюгера, она исполнила давнюю мечту. Артистка появилась в пышном сером платье с фатой, а в ее руках был букет из черных роз. Кстати, церемония прошла в старинном замке во Франции. Фото: социальные сети.