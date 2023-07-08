Самые необычные свадьбы звёзд

Каждая влюбленная пара хочет создать единственную и неповторимую свадьбу.

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Многие настолько стараются выделиться, что их торжества становятся странными.

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Рита Дакота и Федор Белогай

В конце мая этого года Рита Дакота её возлюбленный Фёдор Белогай поженились. Пара не стала заморачиваться над праздником. Как таковой свадьбы не было, а фолловеры раскритиковали идею церемонии. Жених и невеста отправились на электросамокате в МФЦ, где заключили брак. Интересно, что они были не в привычных свадебных нарядах, а спортивных костюмах Adidas. Но несмотря на это, девушка не стала пренебрегать свадебными атрибутами. В ее руках был букет, который она сделала из цветов, стоявших дома в вазе и перевязала банданой. Поклонники отправили Дакоте фату с вышитыми цитатами из ее песен.

Моргенштерн и Дилара

В 2021-м году Моргенштерн и Дилара сыграли одну из самых эпатажных и скандальных свадеб. Сначала жених и невеста отправились в ЗАГС, где молодой человек снял брюки. Все проходило в лучших традициях 90-х: старомодные наряды, выкуп невесты, глупые конкурсы,украшенные подъезды и автомобили, голуби, лимузин.

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Само торжество прошло в шатре. Ведущей праздника была Ксения Собчак. Настя Ивлеева прибыла на праздник в траурном наряде. В разгар праздника Моргенштерн и Дилара поменялись нарядами. Он предстал в свадебном платье, она – во фраке и брюках.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер

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Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер поженились в Италии в имении Доменико Дольче и Стефано Габбана. Звездная свадьба прошла в готическом стиле. На Кортни было весьма откровенное свадебное платье более напоминающее корсет с кружевными вставками на бедрах. Открытость наряда компенсировала длинная фата с образом Девы Марии. Многие гости были с крестами на своих костюмах.

Приянка Чопра и Ник Джонас

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У Приянки Чопры и Ника Джонаса было две свадьбы. Одна – по христианским традициям, вторая – согласно традициям индуизма. Для торжества по канонам индуизма она выбрала традиционный красный свадебный наряд Sabyasachi из шелка с фатой. На создание юбки ушло 3720 часов, над которой трудились 110 мастеров. Ник тоже предстал в традиционном наряде золотого цвета.

Аврил Лавин и Чед Крюгер