Селена Гомес опубликовала честное фото в купальнике

Не каждая девушка решится выложить свое фото в купальнике рядом с Николой Пельтц.

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Супруга Бруклина Бекхэма находится в отличной форме — и не устает об этом напоминать даже в самых, казалось бы, неподходящих ситуациях. Но Селена Гомес явно не боится сравнений: певица поделилась снимком с совместного отдыха с Николой, на котором даже не попыталась прикрыть свои роскошные формы.

Всего за 9 часов пост в запрещенной соцсети набрал 20 тысяч комментариев. Большинство подписчиков сосредоточились на достоинствах Селены и бросились осыпать ее комплиментами.

«Красивое тело, доброе сердце... У тебя все есть, девочка, продолжай быть собой, мы тебя любим», — пишет один. «Она все еще горячая, как ад, посмотрите на эти изгибы!» — восторгается второй. «Красивое лицо даже без макияжа», — отмечает третий. «Если Селена — толстая, то я тогда целый мамонт», — высказывается четвертый.

Что ж, поддержка звезде действительно не помешает. Нашлось немало пользователей, которые не разделили всеобщих восторгов и оставили множество обидных комментариев: в основном это эмодзи «поросенок», смайлики зеленого цвета и замечания в духе

«Мне никогда не нравился этот самосвал». Но не все критикуют Селену за фигуру — есть претензии и к ее личностным качествам. «Перестань проповедовать то, что ты даже не практикуешь, мисс фальшивая доброта», — пишет один. «Я любила тебя чертовски сильно, пока ты не назвала свою бывшую лучшую подругу, отдавшую тебе почку, знакомой... Вообще-то она изменила свою жизнь ради тебя», — негодует вторая. «Я рада, что люди понимают, что проблема в ней. И она не милая и добрая», — комментирует третья.