Толкалина после операции вновь позирует в купальнике

45-летняя актриса недавно лежала в больнице. Ее внезапно так скрутило, что понадобилось вызывать скорую помощь. Затем ей сделали операцию. Оказалось, что у звезды проблемы с желудком. После операции актриса выходила за связь.

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Кстати, даже после нее она выглядела отлично. Выздоровление прошло довольно быстро и артистка покинула больничные стены. После того, как Любовь была выписана, она сразу же отправилась на работу. Она занималась озвучанием в сериале “Контейнер”, а также вышла на сцену театра. Любовь Толкалина часто в соцсетях публиковала откровенные фотографии.

И сейчас она решила продемонстрировать свою фигуру в купальнике. После болезни она стала еще стройнее. Актриса выбрала слитный пляжный костюм черного цвета с белой и прозрачной вставками, которые отлично подчёркивают талию звезды. Любовь держит в руках шляпу. Видимо, актриса сейчас проводит время в отпуске.