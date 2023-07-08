Татьяна Брухунова поделилась нежным кадром с мужем

В День семьи, любви и верности Татьяна Брухунова поделилась очень нежным и очень редким кадром со своим супругом, юмористом Евгением Петросяном. Поклонники остались в востроге.

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Татьяна Брухунова счастлива в браке с Евгением Петросяном уже четыре года, растит сына Вагана, но редко раскрывает подробности семейной жизни с юмористом. Она старается оградить отношения от пристального внимания публики, напоминая, что ее страница в социальной сети посвящена именно ей, а не мужу или ребенку.

Однако порой знаменитость все же делает исключения, давая возможность своим поклонникам (а в ее блоге большинство именно поклонники, а не хейтеры!) посмотреть на повзрослевшего сына, а также на любящего мужа. Евгений Ваганович даже делает фотографии для странички супруги, об этом недавно писали СМИ, это так забавно. В День семьи, любви в верности Брухунова решила поделиться совместным кадром с юмористом, трогательными и очень нежным.

Евгений Ваганович бережно положил руки не плечи супруги, а она с улыбкой смотрит на него, подняв голову. Татьяна призвала людей беречь друг друга, в этом ее с удовольствием поддержали и пожелали семейного благополучия.