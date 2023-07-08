Удалили часть таза: сыну Михаила Ефремова провели операцию, и от него отказалась жена
Больше недели назад сын Михаила Ефремова Николай выпал из окна своего дома. Он остался жив, однако состояние стабильно тяжелое.
Стоит отметить, что на днях Николаю провели операцию и удалили часть костей таза. Кроме того, у артиста диагностированы закрытая травма головного мозга, грудной клетки, сотрясение мозга, ушиб легких, переломы костей таза, бедра и локтя.
В целом врачи поставили ему диагноз кататравма, что означает собирательные травмы после падения с большой высоты. Говорят, что Николай может остаться инвалидом после всего, что пережил. Он не смог объяснить, зачем выпрыгнул из окна. Он лишь сказал, что подошел к нему, так как ему велели это сделать какие-то голоса.
Николай состоит на учете в психоневрологическом диспансере, а еще употребляет запрещенные препараты и алкоголь. Стоит сказать, что от Николая после этой ситуации отказалась его жена. Помогать она ему явно не собирается. Женщина после падения супруга заявила, что у нее нет мужа. Неизвестно, знает ли о случившемся Михаил Ефремов.