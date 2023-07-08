Мария Тарасова показала, как они с T-killah изменились за семь лет отношений

Мы обожаем наблюдать за крепкими браками знаменитостей: искренне за звезд радуемся — и немного, чего уж там, завидуем. Одна из таких пар — телеведущая Мария Тарасова и рэпер T-killah, которые в этом году впервые стали родителями. Сейчас в жизни супругов один из важных этапов: воспитание младенца в совокупности с бессонными ночами — та еще проверка на прочность. Но, похоже, молодые родители отлично справляются и не забывают уделять время друг другу. В том числе и в соцсетях: недавно Мария поделилась видео, в котором показала, как они с Александром (настоящее имя музыканта) выглядели семь лет назад и как выглядят сейчас.