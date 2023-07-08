Собчак пожаловалась на тяжелую работу

Телеведущая Ксения Собчак поделилась с поклонниками трудностями, связанными с работой. Звезда рассказала, что ей часто приходится переезжать, из-за чего она сильно устает.

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В субботу рано утром телеведущая вышла в Сеть и сообщила о необходимости переехать в Санкт-Петербург из Москвы. Однако она только вчера проделала путь в обратном направлении, передает MK.

«Вот такая жизнь у меня», – посетовала Собчак. Видео телеведущая снимала во время поездки. На ней была кепка, темные очки и шарф, натянутый до уровня глаз. «Хочется закрыться вот так целиком. Жесть», – поделилась звезда.