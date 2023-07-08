Собчак пожаловалась на тяжелую работу
Телеведущая Ксения Собчак поделилась с поклонниками трудностями, связанными с работой. Звезда рассказала, что ей часто приходится переезжать, из-за чего она сильно устает.
В субботу рано утром телеведущая вышла в Сеть и сообщила о необходимости переехать в Санкт-Петербург из Москвы. Однако она только вчера проделала путь в обратном направлении, передает MK.
«Вот такая жизнь у меня», – посетовала Собчак. Видео телеведущая снимала во время поездки. На ней была кепка, темные очки и шарф, натянутый до уровня глаз. «Хочется закрыться вот так целиком. Жесть», – поделилась звезда.
Собчак и ранее жаловалась на сильную усталость от работы, однако отклика у поклонников это не вызвало. Многие отметили, что большинству россиян зачастую приходится выполнять куда более тяжелую работу. «ФедералПресс» рекомендует прочитать о том, что Собчак нашла ошибку на сайте региональной телекомпании Чечни ЧГТРК «Грозный».