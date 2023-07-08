Ким Кардашьян заподозрили в романе со знаменитым спортсменом

Легенда американского футбола Том Брэди все увереннее претендует на звание главного жениха года. После развода с Жизель Бюндхен 45-летний чемпион буквально нарасхват — по крайней мере, в этом уверены журналисты таблоидов. Сначала ходили слухи, что на Тома положила глаз сама Ирина Шейк. В конце концов, грозе подиумов к горячим спортсменам не привыкать: все мы помним ее отношения с Криштиану Роналду. В то же самое время не утихали сплетни о романе Брэди с другой суперзвездой — Ким Кардашьян. Все началось, когда стало известно, что бизнесвуман ищет курортный домик на Багамах — поблизости от жилья футболиста. Тогда представители Брэди попытались оперативно опровергнуть эту новость — мол, Том и Ким всего лишь друзья, — но прозвучали их оправдания не слишком убедительно.

© Super.ru

И вот появились новые аргументы в пользу теории о романе. На днях оба «подозреваемых» посетили ежегодную белую вечеринку финансиста Майкла Рубина, где, по словам очевидцев, постоянно кокетничали друг с другом. Сначала их заметили днем на пляже, а затем уже поздним вечером — за танцем. К сожалению, в объектив фотографов парочка так и не попала. А жаль — слухов и разговоров было бы еще больше. Даже удивляемся, что Ким упустила такую возможность хайпануть — наверное, мамаджер в отпуске. Ну а может, звезды просто не готовы рассекретить отношения: недаром сразу после сообщений о безудержном флирте знаменитостей в прессе появилась информация о том, что Том и Ким просто вежливо поздоровались, а на самом-то деле он очень тепло общался с... Эмили Ратаковски.