Модель Ким Кардашьян опубликовала новые фото в купальнике с отдыха

42-летняя Ким Кардашьян позировала в розовом бикини и прозрачных брюках. Волосы она завязала в низкий пучок и не стала наносить макияж на лицо. Перед камерой бизнесвумен ехала на велосипеде по пляжу среди пальм. Поклонники похвалили образ Ким Кардашьян и отметили, что стиль Барби теперь поддерживают все звезды.

В конце июня Ким Кардашьян заявила, что скучает по прежнему Канье Уэсту. Ким Кардашьян и рэпер развелись в 2021 году. Канье Уэст допускал множество антисемитских высказываний в интервью и социальных сетях. В частности, он признавался в любви к Адольфу Гитлеру и обвинил рэпера Пи Дидди в том, что им якобы «управляют евреи». После резких заявлений и антисемитских высказываний от сотрудничества с Канье Уэстом отказались дом Balenciaga, компания Adidas, а также главный редактор журнала Vogue Анна Винтур.