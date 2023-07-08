Турецкую актрису Ханде Эрчел высмеяли за образ с золотыми сапогами

Актриса Ханде Эрчел снялась в оранжевом мини-платье с перьями и золотых сапогах. Снимком она поделилась в личном блоге. Однако поклонники не оценили выбор наряда и высмеяли в комментариях:

Личная жизнь и работа звезды турецких сериалов Ханде Эрчел находится под пристальным вниманием поклонников. В марте прошлого года стало известно о расставании звезды с актером Керемом Бюрсином. Летом 2022 года стало известно, что Керем Бюрсин ведет переговоры о съемках в российском проекте. В свою очередь Ханде Эрчел пробует свои силы в США — в скором времени с ней выйдет сериал «Два незнакомца», а также фильм «Пьянящая любовь».