Муцениеце пожаловалась, что ей отказали в обслуживании на отдыхе с детьми

Принято считать, что слава — это гарантия идеального сервиса везде, где только можно и даже нельзя: открытые за полночь магазины, персонал, готовый исполнить любой каприз... Но, как оказалось, работает этот принцип далеко не всегда. Агата Муцениеце рассказала своим подписчикам, что получила отказ в обслуживании в популярном московском яхт-клубе с бассейном и рестораном. Актриса отдыхала в комплексе с детьми и захотела заказать кофе к бассейну, однако ей ответили, что это возможно, только если арендовать шатер или бунгало. А вот посетители, которые занимают лежаки, должны носить себе напитки сами.