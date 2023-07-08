Агата Муцениеце пожаловалась, что ей отказали в обслуживании на отдыхе с детьми
Принято считать, что слава — это гарантия идеального сервиса везде, где только можно и даже нельзя: открытые за полночь магазины, персонал, готовый исполнить любой каприз... Но, как оказалось, работает этот принцип далеко не всегда. Агата Муцениеце рассказала своим подписчикам, что получила отказ в обслуживании в популярном московском яхт-клубе с бассейном и рестораном. Актриса отдыхала в комплексе с детьми и захотела заказать кофе к бассейну, однако ей ответили, что это возможно, только если арендовать шатер или бунгало. А вот посетители, которые занимают лежаки, должны носить себе напитки сами.
Мелочь, казалось бы, а неприятно.
«Нет же никого! Если бы я была официантом, я бы сказала: "Людей нет, можем обслужить и лежаки"», — посетовала актриса на своей страничке в запрещенной соцсети.
Что ж, прекрасно понимаем Агату и шлем лучи поддержки. В конце концов, она теперь еще ближе к нам, простым смертным, которым не привыкать слышать отказы. Кстати, недавно с ней произошла еще одна история, которая не вяжется со звездным статусом: актриса не смогла выспаться из-за звуков дрели в соседней квартире.