Стало известно, как живет певец Иглесиас после расставания с Курниковой

Появились подробности о жизни Энрике Иглесиаса, который завершил свои отношения с Анной Курниковой. Из-за частых гастролей певец постоянно находится вдали от своей семьи. Об этом передает Woman.ru.

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Напомним, что Энрике познакомился с Анной Курниковой в 2001 году, в паре у них появилось трое детей.

Последние несколько месяцев Иглесиас провел на гастролях по Европе, давая концерты более чем в 15 городах. Однако, многие поклонники начали беспокоиться о состоянии своего кумира из-за его уклончивого поведения. Некоторые даже предполагают, что это связано с семейными проблемами знаменитости.