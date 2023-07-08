Киркоров не сдержал слез, когда обратился к любимой девушке: «Два любящих сердца…»

Звезда реалити-шоу «ДОМ-2» Нелли Ермолаева вышла замуж! Избранником ТВ-звезды стал бизнесмен Алексей Смагажевский. Для 37-летней брюнетки это уже третий по счету брак. Пара встречалась несколько месяцев до момента пышной свадьбы, но знакомы были уже давно. Молодожены не скупились на свое торжество — невеста сменила три дизайнерских наряда, стоимость которых доходила до миллиона рублей. Жених тоже отличился — заказал кольца у ювелира в Дубае. Одно украшение оценивается в 500 тысяч рублей.

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Внимание гостей привлек Филипп Киркоров, который не сдержал слез во время своей речи. Поп-король трепетно относится к большой и искренней любви.

«Как красиво, когда два любящих сердца соединяются в это очень неспокойное время. Но любовь никто не отменял», — сказал поп-король, обращаюсь к «виновникам торжества».

К слову, артист не смог лично присутствовать, поскольку сейчас находится в Греции. Тем не менее, Филипп нашел выход из ситуации — вышел на связь по видеосвязи.