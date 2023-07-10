Бедрос Киркоров рассказал об отношениях с молодой помощницей

Артист Бедрос Киркоров, отец Филиппа Киркорова, опроверг в программе «Секрет на миллион» слухи о романе с 43-летней помощницей Олесей Мельниковой.

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Киркоров-старший назвал неправдой, что хочет жениться на Мельниковой.

«Она любит меня как больного, она хочет помочь», — заявил певец.

Мельникова также рассказала о своих обязанностях. Помощница сопровождает Киркорова-старшего, следит, чтобы тот пил лекарства, измеряет его сатурацию и давление, готовит ему еду и дает советы, что надеть.

«Порой мы спорим. Он говорит: «Это». Я говорю: «Некрасиво. Тут серебро, тут золото. Надо все подбирать». Но он послушный», — рассказала Мельникова.

Киркоров уточнил, что работает с помощницей «на доверии» — без контракта.

Мельникова не раскрыла сумму, которую получает у Киркорова. Однако женщина довольна заработной платой. В субботу и воскресенье у помощницы выходной. В эти дни артист уезжает к своим внукам.

Слухи о новом романе Киркорова появились в апреле 2023 года. Тогда он пришел с Мельниковой в студию шоу «Звезды сошлись».