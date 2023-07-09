Чем заплатила Бейонсе за бриллианты и особняки на миллиарды рублей

В мае 2023 года стало известно, что R’n’B-певица Бейонсе и ее муж рэпер Jay-Z стали владельцами особняка в Малибу, который пресса назвала самым дорогим домом в Калифорнии. Пара артистов выложила за свои новые владения 200 миллионов долларов (18,5 миллиарда рублей). Пожалуй, это самое серьезное приобретение Бейонсе. Однако надо заметить, что и другие ее покупки вполне под стать новому дому. Как всемирно известная певица и икона стиля пережила предательство отца, измены мужа и выкидыш на пути к роскошной жизни — в новом материале «Ленты.ру» из цикла статей о роскошной жизни звезд.

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«Мы поцеловались на концерте, когда Бейонсе было 13 лет»

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Бейонсе — живое олицетворение американского «плавильного котла». В ее жилах течет европейская, афроамериканская и даже индейская кровь. В роду матери певицы были французы, в свое время эмигрировавшие в Луизиану, а ее отец — чернокожий. Родилась будущая звезда в 1981 году в Хьюстоне, крупнейшем городе Техаса.

Ее семья была не слишком богатой: отец Мэтью Ноулз сменил несколько профессий — от звукозаписи до торговли медицинской техникой, а мать Тина работала парикмахером. Девочке дали двойное имя Бейонсе Жизель, причем первая половина — это девичья французская фамилия ее матери. Спустя пять лет после появления на свет старшей дочери Тина родила младшую — Соланж, которая впоследствии тоже сделала музыкальную карьеру.

Музыкальное дарование Бейонсе обнаружил учитель пения еще в младшей школе. Девочка выступила на школьном конкурсе талантов, спев довольно сложную для ребенка песню Джона Леннона Imagine, и получила приз. Ранний успех позволил ей продолжить учебу в средней школе Parker с музыкальным уклоном. Помимо занятий в школьном хоре, Бейонсе пела госпелы в местной методистской церкви. Родители оплачивали дочери учителей музыки и вокала.

В семь лет Бейонсе уже была номинанткой на премию за художественные достижения The Sammy

Подростком Бейонсе Ноулз с пятью другими девочками стала участницей танцевальной рэп-группы Girl’s Tyme. Продюсер коллектива попытался протащить своих подопечных на Star Search — общеамериканский телеконкурс талантов, но там их группа провалилась. Это сильно огорчило Бейонсе, но родные убедили ее, что провалы в карьере знали и прославленные артисты 2000-х вроде Бритни Спирс.

Тогда за дело взялся отец будущей звезды. Он бросил свою торговую деятельность и начал продюсировать новый коллектив дочери с библейским названием Destiny’s Child, в котором было уже четыре участницы. В начале существования это была самая настоящая гаражная группа: девушки репетировали в парикмахерской Тины Ноулз и в ее дворике, Тина помогала с шитьем костюмов, Мэтью бегал по звукозаписывающим компаниям, организовывал девушкам выступления «на разогреве» и прослушивания, но почти ничего не зарабатывал. Чудом заключенный контракт с Elektra Records оказался кратковременным.

Примерно тогда же начался первый роман Бейонсе. В 13 лет она начала встречаться с афроамериканцем Линделлом Локком. «Мы впервые поцеловались на концерте Брайана Макнайта, когда Бейонсе было 13 лет. Она удивительно целовалась, — вспоминал Линделл через 20 лет. — Мы делали вещи, которые делают все влюбленные, несмотря на то, что мне никогда не разрешали остаться на ночь». Локк выразился максимально обтекаемо: из его слов нельзя заключить, насколько близки они были с Бейонсе.

Линделл утверждал, что встречался с Бейонсе около десяти лет, но сама она не раз заявляла, что в юности была верующей целомудренной девушкой, а первый и единственный мужчина в ее жизни — это ее муж, рэпер Jay-Z. По воспоминаниям певицы, Локк изменял ей, поскольку не мог обходиться без секса, а также вел нездоровый образ жизни и злоупотреблял алкоголем.

В 1995 году группа Destiny’s Child оказалась на грани развала, а семья родителей Бейонсе — на грани развода. Тина и Мэтью расстались и жили порознь около года. Но в 1996-м началась светлая полоса: пара воссоединилась, а в 1997-м Destiny’s Child подписали контракт с Columbia Records. Группа записала свою дебютную на этом лейбле песню Killing Time для саундтрека к фильму «Люди в черном». Фильм стал блокбастером, а группа обрела известность. В 2000-м полмира напевало песню Independent Women Part I — саундтрек к «Ангелам Чарли».

В 2001 году коллектив получил две премии «Грэмми» за хит Say My Name из альбома The Writing’s on the Wall. Диск стал платиновым

От афрокудрей до гламура

Несмотря на то что материальное положение участниц группы улучшилось, Бейонсе продолжала консультироваться с матерью-парикмахером относительно одежды и причесок. Она постоянно что-то делала с волосами: то разглаживала и бриолинила по моде «ревуших 20-х», то выпускала на волю, разгуливая с копной афрокудрей по моде 1970-х. Как и все юные R’n’B-исполнительницы, она одевалась ярко и на сцене, и вне ее: микроюбки, платья с огромными разрезами, блестки, стразы, кроп-топы, броская — порой до уродливости — обувь.

После шумного успеха отношения в группе Destiny’s Child начали портиться, и предусмотрительная Бейонсе принялась параллельно с коллективными выступлениями строить сольную карьеру. В 2001 году певица в дуэте с Мехи Файфером сыграла главную роль в фильме MTV «Кармен: Хип-хопера», в том же году поучаствовала в записи благотворительного сингла Майкла Джексона What More Can I Give.

В 2002-м Бейонсе ждала одна из самых заметных ее киноролей — Фокси Клеопатры в суперпопулярном фильме Майка Майерса «Остин Пауэрс: Голдмембер». Позже ее фильмография пополнилась ролями в «Розовой пантере», «Одержимости», «Девушках мечты».

Для саундтрека к «Остину Пауэрсу» Бейонсе записала свой первый сольный сингл Work It Out. Можно сказать, это было началом ее шумного успеха как самостоятельной исполнительницы

А годом позже певица исполнила свой первый хит вместе с бойфрендом, рэпером Jay-Z (настоящее имя — Шон Кори Картер) — ’03 Bonnie & Clyde. В 2004 году Бейонсе получила «Грэмми» еще за одну записанную с Jay-Z популярную композицию Crazy in Love — это была одна из пяти ее «Грэмми»-2004.

С ростом личной популярности менялся и стиль певицы. Бейонсе сменила мини на облегающие платья-футляры и гламурный силуэт mermaidcore («стиль русалки»). Любовь к блеску и тканям металлик только сыграла на руку ее имиджу — они эффектно смотрелись и на сцене, и в клипах.

Тем временем коллеги Бейонсе по Destiny’s Child были не слишком довольны ростом ее популярности. Летоя Лакетт и ЛаТавия Робертсон подали в суд на Мэтью Ноулза. Они считали, что он больше продвигает свою дочь и четвертую участницу группы Келли Роуленд. Лакетт и Робертсон ушли, их сменили Фарра Франклин и Мишель Уильямс. Группа распалась окончательно в 2005 году.

Бриллиант, измены и лишний вес

О романе Бейонсе и Jay-Z начали говорить сразу после выхода ’03 Bonnie & Clyde. В 2005 году в таблоидах появились вбросы о скорой свадьбе пары. Певице пришлось выступить в медиа с заявлением, что она и ее бойфренд Jay-Z даже не помолвлены. Спустя два года рэпер ответил на вопрос о дате свадьбы с Бейонсе: «В один прекрасный день — давайте пока остановимся на этом».

«Прекрасный день» наступил уже 4 апреля 2008 года: пара заключила брак в Нью-Йорке. Втайне от прессы: о свадьбе написали только в конце апреля. А обручальное кольцо с 18-каратным бриллиантом, оцененным в пять миллионов долларов (примерно 125 миллионов рублей по курсу того времени), Бейонсе показала публике только в сентябре 2008-го на концерте Fashion Rocks.

В 2011-м певица прекратила сотрудничество с отцом, уволив его с должности продюсера. Среди причин назывались его измены Тине, матери Бейонсе, а также то, что он присваивал немалую часть доходов знаменитой дочери. В конце августа того же года на церемонии MTV Video Music Awards Бейонсе сообщила всей заинтересованной общественности, что ждет ребенка.

Дочь певицы и рэпера появилась на свет 7 января 2012 года. Бейонсе легла в клинику под чужим именем, что породило слухи о том, что на самом деле ребенка артистов родила суррогатная мать. Новорожденную назвали Блю Айви Картер. Бейонсе позже призналась, что рождению Блю Айви предшествовала другая беременность, которая, закончилась потерей ребенка.

В 2013 году в семейной жизни певицы разразился скандал. Ее сестра Соланж Ноулз ударила своего зятя Jay-Z в лифте отеля после бала Института костюма Met Gala. Она обвинила рэпера в том, что он крутит роман с другой звездой — певицей Рианной. Jay-Z долго отмалчивался, но в 2017 году в одном из интервью разоткровенничался. Он признался, что чуть не развелся с женой, так как от стресса и под влиянием воспоминаний бурной молодости был ей неверен. Рэпер не называл имен, и личность потенциальной разлучницы осталась неизвестной. Бейонсе описала ее в одной из песен альбома Lemonade как «Бекки с классной прической». Во всяком случае, это точно была не Рианна.

Пока Jay-Z разбирался со своей интимной жизнью, его жена снова забеременела. На этот раз Бейонсе родила двойню — сына Сэра Картера и дочь Руми Картер. Никаких сплетен о суррогатной матери уже не ходило: фото беременной певицы публиковались в медиа и соцсетях.

Она поправилась за время беременности почти до ста килограммов, и дети появились на свет посредством экстренного кесарева сечения

Впрочем, Бейонсе довольно быстро восстановилась. Уже через месяц после родов певица разместила фото сына и дочери в своем аккаунте в соцсети, и снимок собрал больше десяти миллионов лайков. На нем Бейонсе с двумя младенцами на руках предстает в двойственном образе мадонны-соблазнительницы: длинное голубое покрывало на распущенных волосах, пышное розово-лиловое платье в оборках — и при этом обнаженные плечи и ноги.

Икона стиля в украшениях на миллионы долларов

С ростом популярности Бейонсе одевалась все смелее и смелее. В 2013 году, вскоре после рождения старшей дочери, она пришла на премьеру документального фильма о себе «Жизнь как сон» в платье Elie Saab Couture телесного цвета с глубоким декольте, прикрытым тончайшим газом оттенка nude. А на бал MET Gala-2015 звзеда явилась в «голом» платье Givenchy Haute Couture с декором из кристаллов.

За свои смелые образы в 2016 году звезда удостоилась престижной премии Совета модельеров Америки (CFDA) в номинации «Икона стиля»

Среди других ее звездных выходов — жакет с кристаллами и газовая юбка с разрезом едва ли не до пояса от Alexander McQueen, в которых она пришла на премьеру «Короля Льва», золотое платье-футляр Yousef Aljasmi и бархатный вечерний наряд Nicolas Jebran, в котором она привлекла внимание фотографов на «Грэмми»-2018.

В том же году певица поразила поклонников и медиа своими нарядами, в которых выступала во время мирового тура On the Run II. Хитами стали серебристый жакет с воротом, скрывающим низ лица, наряд Gucci с декором из крупных кристаллов, мини-платье Balmain с броским принтом и наряд-трансформер Givenchy.

В 2018-м Бейонсе заняла третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых певиц мира с доходом 60 миллионов долларов, по версии Forbes

А в 2023 году она стала абсолютной рекордсменкой мира по количеству статуэток «Грэмми»: их у нее 32 штуки, причем 29 — сольных. Одну из премий с матерью разделила юная Блю Айви Картер: девочка снялась в одном из музыкальных видео Бейонсе, которое получило награду в категории «Лучший музыкальный клип».

Затем Бейонсе сделала длительный перерыв в карьере и не выходила на сцену около четырех лет. Но в январе 2023 года она возобновила выступления, спев на открытии отеля Atlantis The Royal Resort в Дубае. Ходили слухи, что за час пения ей заплатили 24 миллиона долларов (больше двух миллиардов рублей). Среди сценических нарядов Бейонсе в этот вечер было золотое платье Dolce & Gabbana (к слову, она одна из любимых клиенток этого дома), а также мини розового цвета с кристаллами от украинского дизайнера Ивана Фролова.

Платья певица дополнила драгоценностями Lorraine Schwartz — своего любимого ювелирного дома — на общую сумму 7,5 миллионов долларов (почти 700 миллионов рублей). В ее коллекции много украшений этой марки — например, кольцо с крупным сапфиром и серьги-«вуали» с бриллиантами.

Но Бейонсе иногда изменяет любимому бренду. Так, в туре On the Run II она носила серьги Messika с бриллиантами, которые после этого стали хитом продаж. Кроме того, она стала лицом ювелирного дома Tiffany&Co. Специально для его рекламной кампании исполнительница записала новую версию песни Moon River (из знакового фильма 1960-х «Завтрак у Тиффани» с Одри Хепберн в главной роли) и снялась в клипе в колье, украшенным легендарным бриллиантом Tiffany Diamond весом в 128,54 карата. В 2022 году Бейонсе спела в новом музыкальном видео для бренда: специально для звезды ювелиры Tiffany&Co выпустили уникальную версию колье HardWear, в котором она появилась в клипе.

Бывшая церковь в качестве дома

Бейонсе — очень состоятельная женщина, и часть своих средств она вкладывает в недвижимость. В 2015 году она сделала довольно экзотическое приобретение. Певица Новом Орлеане особняк, перестроенный из здания пресвитерианской церкви. Что примечательно, помимо культового назначения дом одно время служил пристанищем для балетной школы. Скорее всего, поп-звезду привлекла в этом доме характерная для Нового Орлеана причудливая архитектура — лепные фризы на фасаде и огромные окна.

Особняк обошелся Бейонсе и Jay-Z в 2,6 миллиона долларов (240,6 миллиона рублей)

Эта сумма — не такая уж большая, если считать уровень благосостояния семейства. Впрочем, Новый Орлеан никогда не был самым дорогим городом США, а жуткое наводнение 2005 года после урагана «Катрина» изрядно напугало потенциальных покупателей, снизив цены на жилье.

Свой дома певица и рэпер обставили довольно уютно и практично, без чрезмерных декораторских изысков, хотя, конечно, использована мебель известных дизайнеров — таких как кресла бренда Vitra по дизайну знаменитой четы Имзов. В доме много яркой абстрактной живописи (в том числе работы Уорхола и Баскии), интересно контрастирующей с местным характерным антиквариатом — например, кроватью орехового дерева с резным изголовьем.

Купив в 2023 году особняк из бетона в бруталистском стиле, Бейонсе с мужем получили в свое распоряжение не только большой бассейн и возможность наслаждаться видом на океан, но и огромные пространства для экспонирования своей частной коллекции. Поэтому есть все основания предполагать, что доходы от возобновления своих концертных выступлений певица вложит в покупку новых произведений живописи и арт-объектов.