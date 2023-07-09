В сети сравнивают поцелуи Миддлтон и принца Уильяма с принцессой Дианой и принцем Чарльзом

В сети сравнивают поцелуи Кейт Миддлтон и принца Уильяма с принцессой Дианой и принцем Чарльзом
Несколько дней назад Кейт Миддлтон и принц Уильям поразили публику проявлением нежных чувств: Уэльская пришла поддержать супруга на матче по поло, а после победы наградила его объятиями и нежным поцелуем. Фанаты сразу же вспомнили родителей Уильяма — принцессу Диану и тогда ещё принца Чарльза, у которых в любовном арсенале есть практически идентичная сцена.
Принцесса Диана часто присутствовала на матчах по поло, в которых принимал участие её супруг, а однажды тогда ещё будущий король поблагодарил Уэльскую за поддержку поцелуем в губы, что стало настоящим резонансом. Фанаты отмечают, что Чарльз и Диана были более эмоциональны на публике нежели Кейт и Уильям, однако мы все помним, чем закончился брак короля, и сейчас его супругой является совсем другая особа.
Эксперт по королевскому этикету Мика Майер отметила, что в британской короне нет определённых правил в проявлении чувств по отношению друг к другу на публике. Всё зависит от пары и от статуса мероприятий, ведь на официальных государственных торжествах нет места для излишних нежностей.
«Старшим членам монаршей семьи не говорят, как взаимодействовать друг с другом на публике. Каждый ведёт себя так, как удобно и обычно скромным поведением королевские особы подчёркивают формальность мероприятий»,— отметила Мика.
Хотя матч по поло считается благотворительным мероприятием, королевские особы чувствовали себя более свободно и раскованно, поэтому решили быть ближе друг к другу. К слову, даже на официальных торжествах пара показывает свои чувства, но более сдержанно — невесомыми прикосновениями, взглядами и улыбками. И если чувствами принца Уильяма и Кейт Миддлтон восторгаются, то Меган Маркл и принца Гарри фанаты не поддерживают, так как пара слишком активно транслирует свою любовь. Прошлым летом герцог принял участие в матче по поло, который проходил в Santa Barbara Polo & Racquet Club. По окончании матча Меган поздравила Гарри довольно страстным поцелуем, который публика не оценила.