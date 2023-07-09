Ида Галич обвинила Люсю Чеботину в хайпе на ее имени

Блогерка Ида Галич вновь заговорила о скандале с Люсей Чеботиной после того, как певица обвинила ее в хайпе во время недавно вышедшего на YouTube подкаста «Неформат». По словам Галич, ей надоело закрывать глаза на клевету со стороны артистки, поэтому она решила опубликовать в Telegram-канале переписки с Чеботиной, ее менеджером и директором.

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«Я предлагаю Люсе перестать хайповать на моем честном имени. И сосредоточиться на чем-то полезном. Например, посвятить всю свою энергию на написание новых песен. А то «Солнце Монако» было так-то уже несколько лет назад. Нужен хотя бы еще один хит», — подколола певицу блогерка.

Галич опубликовала переписки, на которых видно, что пиар-менеджер артистки Антон, а также мама Чеботиной (она же по совместительству ее директор и продюсер) не отвечают на сообщения представителей блогерки. Они пытались согласовать с ними райдер певицы, которая должна была принять участие в шоу Галич «1-11». Однако по итогу певица просто не пришла на съемки, сославшись в последний момент на здоровье.

«Если Люся или команда продолжит давать свои неправдоподобные версии, порочащие мое имя, я выложу всю переписку. У меня есть и фото, и видео. И огромное количество свидетелей. <...> Если бы нас просто динамили, мы бы сами отменили [съемки], но Люся в переписке подтвердила за день до мотора, что она обязательно будет», — подчеркнула блогерка.