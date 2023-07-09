Мать Реввы рассказала, что шоумен не имеет имущества и прописан в Донецке
Мать актера и юмориста Александра Реввы Любовь Рачеева рассказала, что ее сын до сих пор прописан в ее квартире в Донецке. В комментарии сайту kp.ru она также заявила, что комик не имеет собственного имущества.
«Саша сейчас живет в России и в Дубае. Недавно выступал в Монако. Имущества у него нет, счетов тоже. Он доверил все своей супруге Анжелике, которую очень любит. А сам прописан в Донецке, в моей двухкомнатной хрущевке», — поделилась Рачеева.
Осенью 2022 года мать Реввы призналась, что редко общается с сыном.
«Иногда звонит: «Мама, привет, как здоровье?» — я говорю: «Сыночек, сегодня я с палочкой иду, очень печально». Он говорит: «Мне отрицательные эмоции не нужны», и кладет трубку», — поделилась Рачеева.
Сейчас женщина живет в Сочи. В программе «Звезды сошлись» она сообщила, что редко видит своих внучек — Алису и Амели. По словам Любови, ее невестка Анжелика Ревва ограничивает общение девочек с бабушкой. В последний раз Рачеева видела Алису и Амели на конкурсе «Новая волна» в Сочи пару лет назад.
Ранее стало известно, сколько Александр Ревва заработал на музыкальном бизнесе.