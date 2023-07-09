Мать Реввы рассказала, что шоумен не имеет имущества и прописан в Донецке

«Саша сейчас живет в России и в Дубае. Недавно выступал в Монако. Имущества у него нет, счетов тоже. Он доверил все своей супруге Анжелике, которую очень любит. А сам прописан в Донецке, в моей двухкомнатной хрущевке», — поделилась Рачеева.