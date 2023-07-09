Киркоров провел свадьбу звезды «Дома-2» по видеосвязи

Певец Филипп Киркоров произнес речь регистратора на свадьбе известной участницы телепроекта «Дом-2» Нелли Ермолаевой. Он не смог присутствовать на мероприятии лично, но подключился по видеосвязи и в режиме онлайн торжественно выступил перед молодоженами и гостями с большого экрана. Обращение Киркорова, который уже несколько дней отдыхает в Греции, опубликовано в Telegram-канале портала «СтарХит».

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«Как это красиво, когда два любящих сердца соединяются в это очень неспокойное время. Но любовь никто не отменял», — сказал артист.

Затем он обратился к Ермолаевой и ее избраннику с вопросом, согласны ли они вступить в брак. Получив положительные ответы, Киркоров объявил пару мужем и женой.