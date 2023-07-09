Решетова раскрыла подробности романа с мужем Алсу

На протяжении нескольких дней пользователи сети активно обсуждают звездный любовный треугольник: Алсу, ее супруг Ян Абрамов и модель Анастасия Решетова. Певица Алсу активно подогревает слухи о разводе различными постами и фото в соц.сетях. Отметим, она совершенно перестала появляться в интернете и в обществе в присутствии своего супруга. Долгие годы Алсу и Ян были примером крепкой и счастливой семьи для многих в России.

Новой возлюбленной провозгласили — Анастасию Решетову. Несмотря на то, что она опровергла роман с бизнесменом, девушка тоже подогревает слухи оставляя романтические послания на страницах в социальных сетях.

«На самом деле, по-настоящему любит не тот, кто громко кричит о любви, используя самые красивые эпитеты, а тот, кто тайно молится о тебе», — подписала Решетова свою публикацию.