Экс-возлюбленная Хилла обвинила актера в эмоциональном насилии

Бывшая девушка актера Джона Хилла Сара Брэди обвинила в соцсетях звезду «Мачо и ботан» в эмоциональном насилии. По ее словам, Хилл заставлял ее удалять из Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) «неуместные» фотографии в купальнике.

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Брэди опубликовала несколько переписок с Хиллом: в одном из сообщений актер просил возлюбленную удалить снимки ее занятий серфингом, а в другом — требовал, чтобы она перестала вести дружбу с мужчинами и женщинами.

По словам девушки, они с Хиллом ходили на групповые сеансы психотерапии, на одном из которых, например, актер посоветовал ей отплывать подальше от любого мужчины, который приближается к ней в воде, независимо от возраста.

Сара Брэди и Джона Хилл расстались два года назад, их отношения длились с августа 2021 года до начала 2022-го. С момента разрыва Брэди хранила молчание, но сейчас заявила, что ей необходимо «облегчить душу». При этом девушка не считает Хилла «плохим человеком». «То, что кто-то является абьюзивным партнером, не означает, что он ужасный человек. Часто это происходит из-за травмы, но в то же время нельзя считать это нормальным», — подчеркнула Брэди.

В июне 2023 года Джона Хилл впервые стал отцом. Первенец появился в союзе с дочерью топ-модели 1980-х Эсме Маршалл Оливии Миллар.