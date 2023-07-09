Звезду реалити-шоу Кайли Дженнер осудили за хвастовство в соцсетях
Младшая из сестер Кардашьян Кайли Дженнер разгневала пользователей соцсетей, выложив в TikTok ролик с дизайнерской сумкой Faubourg Birkin стоимостью в $300 тысяч. Об этом сообщает Daily Mail.
На видео, которое основательница косметического бренда и звезда шоу «Кардашьяны» выложила в четверг, 6 июня, она поначалу появляется в нижнем белье, затем показывает пятно от воды на бюстгальтере, которое якобы скрывает, надев жемчужно-серое шелковое платье на тонких завязках. Образ она завершает босоножками на каблуках и сумкой Birkin, подаренной ей на 25-летие.
Позже видеоролик был удален.
Пользователи соцсетей сочли, что в ролике Кайли Дженнер демонстрирует свое богатство, и раскритиковали ее. Свое мнение они выразили на платформе Reddit.
«Это выглядит ужасно с таким нарядом! Наряд — в холодных тонах, а эта сумка — в теплом бежевом, да еще и с белым», — написала одна из пользовательниц.
«Она это носит, чтобы показать богатство, но женщина высокого класса выбирает сумку, чтобы она подходила под наряд, а не для этого», — отметил другой обитатель сети.
Автор еще одного комментария отметил, что сумка этой модели фигурировала в телешоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз» — она есть у одной из участниц.
«В одном эпизоде они обсуждали, сколько это стоит. Все домохозяйки пускали слюни, ахаха», — написал он.