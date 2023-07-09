Звезду реалити-шоу Кайли Дженнер осудили за хвастовство в соцсетях

«Это выглядит ужасно с таким нарядом! Наряд — в холодных тонах, а эта сумка — в теплом бежевом, да еще и с белым», — написала одна из пользовательниц.



«Она это носит, чтобы показать богатство, но женщина высокого класса выбирает сумку, чтобы она подходила под наряд, а не для этого», — отметил другой обитатель сети.