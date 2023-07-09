Юлия Пересильд выпустила книгу о полете в космос

Актриса Юлия Пересильд выжимает все возможное из своей роли в фильме "Вызов" и делится с заинтересованными поклонниками подробностями своего полета в космос. На днях артистка презентовала книгу об этом эпохальном событии.

© Российская Газета

Подробнее о своем опыте писательства актриса рассказала в запрещенной в РФ социальной сети.

"Плакала. Вообще эта книга для меня - большой эмоциональный клубок. Чтобы это все написать, надо было заново все это перепрожить", - рассказала Юлия Пересильд подписчикам.

Она также отметила, что писать было легко, а редактировать и структурировать материал по главам - наоборот. Вместе с редактором она посвящала этому по 5-6 часов в день в течении 2-3 месяцев. Актриса призналась, что ей очень хотелось рассказать о полете с юмором, "без пафоса, глазами обычного человека, неожиданно оказавшегося в космосе".

Юлия поблагодарила читателей за теплые отзывы и разыграла одну из книг с автографом. В книжных онлайн-магазинах стоимость произведения стартует с 900 рублей.