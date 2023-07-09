Джеймс Нортон рассказал о трудностях работы с диабетом

Звезда «Войны и мира» Джеймс Нортон рассказал о трудностях работы с сахарным диабетом над театральной постановкой «Маленькая жизнь» по одноименному роману Ханьи Янагихары. Об этом сообщает Deadline.

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По словам Нортона, ему приходилось прятать по сцене шприцы с глюкозой, чтобы иметь возможность контролировать уровень сахара в крови, пока он находится там. И также он оставлял на сцене еду, которая тоже помогает повысить уровень сахара при необходимости.

«Адреналин влияет на уровень сахара. А я не могу покидать сцену в течение трех с половиной часов, кроме антракта. Поэтому надо было выискивать хитроумные способы, чтобы поддерживать в организме во время спектакля и бороться с гипогликемией, иначе я могу дезориентироваться, вспотеть и потерять сознание в конце концов», — сказал актер.

Нортон добавил, что еще шесть месяцев назад не мог даже предположить, что в силах отыграть три с половиной часа в пьесе, будучи диабетиком. «Я бы очень испугался этого», — предположил актер.