Поклонники накинулись на Шаляпина из-за фотографии с Мальдив
Певец Прохор Шаляпин опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с Мальдив, на которой он расслабленно лежит на диване. Он также вступил в перепалку с поклонниками в комментариях, которые высказались против слов артиста в подписи к снимку.
«Человек создан богом для любви, счастья и отдыха. Но точно не для работы», — написал артист под фото.
Часть фанатов в комментариях поддержали Шаляпина, однако нашлись и те, кто не согласился с подобным мировоззрением.
«Шесть дней работай, а седьмой отдыхай. <...> Это от бога, если что» — подписали в комментариях. Однако Шаляпин продолжил стоять на своем: «Шесть дней отдыхай, один работай. Это вам я говорю!» Артист добавил, что трудиться должны роботы.
Он также не обошел стороной комментарий, в котором его обозвали «черным вдовцом, который куда не сунется, то везде облом». В нем также призвали Шаляпина отстать от балерины Анастасии Волочковой, с которой они часто появляются вместе в последнее время. «Только почему-то перекосило тебя, а не меня», — написал в ответ Шаляпин.