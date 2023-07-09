Поклонники накинулись на Шаляпина из-за фотографии с Мальдив

Певец Прохор Шаляпин опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с Мальдив, на которой он расслабленно лежит на диване. Он также вступил в перепалку с поклонниками в комментариях, которые высказались против слов артиста в подписи к снимку.

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«Человек создан богом для любви, счастья и отдыха. Но точно не для работы», — написал артист под фото.

Часть фанатов в комментариях поддержали Шаляпина, однако нашлись и те, кто не согласился с подобным мировоззрением.

«Шесть дней работай, а седьмой отдыхай. <...> Это от бога, если что» — подписали в комментариях. Однако Шаляпин продолжил стоять на своем: «Шесть дней отдыхай, один работай. Это вам я говорю!» Артист добавил, что трудиться должны роботы.