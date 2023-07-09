19-летняя Ильюхина впервые показала лицо дочери

Мария Ильюхина, которая известна по роли Маши в сериале "Воронины", показала, как выглядит ее маленькая дочка. Соответствующие снимки девушка опубликовала в личном блоге в социальных сетях.

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На фотографиях видно, что Мария, ее муж и дочка были в православном храме. Девочка прошла обряд крещения.

Подписчики Ильюхиной отметили, что ее дочка похожа на отца — Алексея Шарова, однокурсника актрисы. Мария вышла за него замуж в ноябре прошлого года, а до этого они вместе учились в Московском центре образования школьников имени М. В. Ломоносова.

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