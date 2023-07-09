Певец ЮрКисс оставил в прошлом Люсю Чеботину

Певец ЮрКисс (настоящее имя — Юрий Киселев) признался, что его последняя композиция «Колыбельная» о неразделенной любви не была посвящена экс-возлюбленной Люсе Чеботиной. Его слова передает «Пятый канал».

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«В свете последних событий и их неправильных трактовок некоторыми людьми, я сразу хочу четко обозначить — мой последний трек не про Люсю! У меня были и другие отношения в жизни и хватало болезненных расставаний. Трек никакого отношения к Люсе не имеет. На этом расходимся, всем спасибо»

В мае 2023 года Киселев намекнул на разрыв с Чеботиной. В Big Russian Boss шоу он заявил, что у него нет девушки. Однако в том же месяце Чеботина и ЮрКисс вместе посетили премию RU.TV 2023. В июне артистов снова заметили вместе на закрытой вечеринке рэпера Джигана.

Позднее отец ЮрКисса Владимир Киселев подтвердил расставание артиста и Люси Чеботиной.