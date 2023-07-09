$91.69-0.8899.82-0.90

Певец Элтон Джон завершил пятилетнее прощальное турне

Певец Элтон Джон завершил прощальное турне под названием Farewell Yellow Brick Road Tour, которое длилось пять лет.

Элтон Джон завершил пятилетнее прощальное турне
© РИА Новости

Свое заключительное шоу артист дал на стадионе Tele2 Arena в Стокгольме. После исполнения финальной композиции Goodbye Yellow Brick Road, Элтон Джон поблагодарил поклонников за многолетнюю поддержку.

Сборы прощального тура Элтона Джона могут составить $1 млрд

Напомним, что прощальное турне музыканта началось в 2018 году. Оно несколько раз прерывалось из-за пандемии коронавируса и болезни артиста. В итоге Элтон Джон дал около 330 концертов.

На своем последнем выступлении артист заявил, что больше не поедет на гастроли, однако, возможно, будет иногда выступать где-то поближе к дому.

Ранее Де Ниро пришел хоронить внука с избранницей и трехмесячной дочкой.

Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости