Элтон Джон завершил пятилетнее прощальное турне

Певец Элтон Джон завершил прощальное турне под названием Farewell Yellow Brick Road Tour, которое длилось пять лет.

Свое заключительное шоу артист дал на стадионе Tele2 Arena в Стокгольме. После исполнения финальной композиции Goodbye Yellow Brick Road, Элтон Джон поблагодарил поклонников за многолетнюю поддержку.

Напомним, что прощальное турне музыканта началось в 2018 году. Оно несколько раз прерывалось из-за пандемии коронавируса и болезни артиста. В итоге Элтон Джон дал около 330 концертов.

На своем последнем выступлении артист заявил, что больше не поедет на гастроли, однако, возможно, будет иногда выступать где-то поближе к дому.