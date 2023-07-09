Рами Малека и Эмму Коррин заподозрили в романе

Папарацци засняли актера Рами Малека и звезду «Короны» Эмму Коррин, когда пара сидела близко друг к другу, что породило слухи об их романе. Это случилось на концерте Брюса Спрингстина в Лондоне. И как подчеркивает Daily Mail, 42-летний Малек даже положил руку на колено артистки.

Отмечается, что пара непринужденно сидела в компании, они наклонялись близко друг к другу, чтобы с интересом поговорить.

При этом недавно Малек расстался со своей девушкой и коллегой по фильму «Богемская рапсодия» Люси Бойнтон. Они начали встречаться на съемках байопика о Фредди Меркьюри в 2018 году, однако в 2021-м актера засняли на свидании со звездой фильма «Не время умирать» Леей Сейду.

Эмма Коррин в 2021 году открыто заявила о своей небинарности: актриса призналась, что может встречаться как с мужчинами, так и женщинами, отметив, что ей важен не пол человека, а он сам.