$91.69-0.8899.82-0.90

Актера Рами Малека и звезду «Короны» Эмму Коррин заподозрили в романе

Папарацци засняли актера Рами Малека и звезду «Короны» Эмму Коррин, когда пара сидела близко друг к другу, что породило слухи об их романе. Это случилось на концерте Брюса Спрингстина в Лондоне. И как подчеркивает Daily Mail, 42-летний Малек даже положил руку на колено артистки.

Рами Малека и Эмму Коррин заподозрили в романе
© Газета.Ru

Отмечается, что пара непринужденно сидела в компании, они наклонялись близко друг к другу, чтобы с интересом поговорить.

При этом недавно Малек расстался со своей девушкой и коллегой по фильму «Богемская рапсодия» Люси Бойнтон. Они начали встречаться на съемках байопика о Фредди Меркьюри в 2018 году, однако в 2021-м актера засняли на свидании со звездой фильма «Не время умирать» Леей Сейду.

Эмма Коррин в 2021 году открыто заявила о своей небинарности: актриса призналась, что может встречаться как с мужчинами, так и женщинами, отметив, что ей важен не пол человека, а он сам.

При этом официально, отмечает Daily Mail, ни Малек, ни Коррин не подтвердили свои отношения. При этом, судя по кадрам, пара покинула концерт на разных машинах.

Главное на «Женском»
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости