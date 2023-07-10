Лопес обратилась к адвокату по разводам

Актриса Дженнифер Лопес и Бен Аффлек два года назад воссоединились и даже успели пожениться. Со стороны возлюбленные выглядят счастливыми. Однако недавно пара подогрела слухи о разводе.

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Дженнифер и Бен часто появляются вместе на мероприятиях. Порой пара из-за своего поведения становилась мемом. Однако Лопес решила обратиться к адвокатам по разводам, сообщает Marca.

По данным издания, артистка хочет создать подушку безопасности. Певица занялись подготовкой брачного договора. Близкие друзья пары сообщали, что возлюбленные стараются сразу решить возможные вопросы по имуществу.