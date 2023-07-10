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Super: балерина Анастасия Волочкова поцеловалась на сцене с молодым певцом Никитой Китоном

Балерина Анастасия Волочкова спровоцировала слухи о новом романе. Об этом сообщает Super.

Волочкова замечена за поцелуями с молодым певцом
© Светлана Шевченко/РИА Новости

Волочкова вышла на сцену с музыкантом Никитой Китоном на фестивале «Будущее». Отмечается, что в момент выхода Волочковой Китон исполнял песню «Лебединое озеро», которую посвятил балерине. Во время выступления певец и артистка поцеловались.

Впервые с Китоном Волочкова вышла в свет 23 мая на церемонии вручения премии телеканала RU.TV. Она назвала своего спутника «очень талантливым» и «близким по духу» человеком. Балерина заявила, что ей нравятся высокие, стройные, молодые и интересные мужчины. Артистка также собиралась снять совместный клип с Китоном. Она верит, что музыкант напишет «очень красивые слова» к их композиции.

Волочкова познакомилась с Китоном в апреле в «Крокус Сити Холле». После спектакля балерины музыкант «ворвался к ней в гримерку» и они подружились. Волочкова заявила, что могла полететь на Мальдивы с певцом, если их знакомство произошло бы раньше.

В июне Китон подарил Волочковой картину, созданную своими руками.

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