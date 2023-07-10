Дочь Мика Джаггера показала тело в бикини

Англо-американская модель Джорджия Мэй Джаггер показала тело в бикини и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

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31-летняя дочь рок-музыканта Мика Джаггера поделилась серией снимков, на которых она позирует в бикини, оформленном тонкими завязками и фирменным принтом люксового бренда Burberry. Ее образ дополняют ботинки с высоким голенищем и юбка длины мини, которую она расстегнула для съемки.

Поклонники восхитились внешним видом манекенщицы, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Вау! Просто великолепно», «Потрясающая фигура», «Лучшая модель для этого культового бренда», «Красотка», «Огонь!» — высказывались они.