Гурцкая появилась на публике впервые после похорон мужа

Диана Гурцкая нашла в себе силы обратиться к поклонникам. Первое появление певицы на публики после похорон мужа Петра Кучеренко произвело на многих сильное впечатление.

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Смерть супруга стала для Дианы Гурцкой ужасающим ударом. Артистка с трудом справляется с болью потери и долгое время просто отказывалась от любой коммуникации с внешним миром, принимая поддержку лишь от членов семьи. И вот, певица впервые со дня похорон супруга решилась на публичное заявление.

Случилось это в рамках завершившегося второго сезона шоу «Две звезды. Отцы и дети», в котором Диана принимала участие вместе с сыном Константином. Напомним, что после семейной трагедии они отказались от дальнейшего участия. Вместе с наследником Гурцкая записала видеообращение к зрителям, показанное в финале шоу на федеральном канале.

«Из-за нашей большой семейной утраты, мы не смогли продолжить участие в проекте, но мы чувствовали вашу поддержку даже на расстоянии. Для нас с Костей приятно и важно, что наше выступление оценили телезрители. Мы благодарим за то, что в такой тяжелый момент для нашей семьи, вы поддержали нас», — сказала Диана.