Не уступает мужу: Погребняк застукали с новым ухажером

Знаменитости провели время у бассейна.

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34-летняя бизнесвумен Мария Погребняк в 2006 году вышла замуж за футболиста Павла Погребняка. Супруги воспитывают трех сыновей — Артема, Павла и Алексея.

Казалось, знаменитости живут в гармонии, но весной этого года появились слухи, что Павел съехал от Марии и детей. Отмечалось, что спортсмен не верен супруге — якобы видели, как он проводит свободное время в кругу моделей.

Долгое время звезды ничего не комментировали, и вот в конце июня Погребняк косвенно подтвердила, что состоится развод. При этом бизнесвумен отметила, что им с мужем удалось сохранить хорошие отношения ради наследников.