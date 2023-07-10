Лопес решила обезопасить себя в случае развода с Аффлеком

Певица и актриса Дженнифер Лопес обратилась к юристу, чтобы обезопасить себя в случае развода с актером Беном Аффлеком. Об этом пишет издание Marca.

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По словам источников, Лопес рассматривает возможность заключения послебрачного соглашения, похожего на брачный договор. Отмечается, что Аффлек поддержал инициативу супруги, так как они оба пережили тяжелые расставания, закончившиеся судебными разбирательствами.

«Он готов подписать что угодно, чтобы Дженнифер была счастлива, так как он измотан прошлыми спорами», — отмечают источники.