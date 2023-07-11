Кайли Дженнер показала фигуру в крошечном бикини

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», модель и бизнесвумен Кайли Дженнер опубликовала серию снимков, сделанных у бассейна в загородном доме. Снимками она поделилась в социальных сетях.

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25-летняя Кайли Дженнер продемонстрировала рельефную фигуру, позируя на кресле во дворе своего дома. Перед камерой блогер снялась в крошечном зеленом бикини с завязками. Образ дополнили золотые подвески, серьги, браслеты и кольца. Модель позировала без макияжа и укладки.

Новый пост набрал более двух млн лайков. В комментариях поклонники восхищались фигурой Кайли Дженнер:

«Ты — совершенство», «Идеальная фигура», «Выглядишь невероятно», «Кайли — красотка! Очень горячие фотки», «Завидуем такой фигуре», «Муза и икона стиля», «Невероятно сексуальная», «Невозможно прекрасна», «Шикарна».