Татьяна Брухунова рассказала, почему не носит мини-юбки

Брухунова подчеркнула, что никто не запрещает ей носить короткие вещи, и она одевается так, как ей удобно. Для нее зона комфорта — это юбки средней длины. У женщины есть физиологическая особенность тела, о которой знает только она сама, и никому больше не нужно знать, в том числе и интернету.