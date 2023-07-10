Татьяна Брухунова рассказала, почему не носит мини-юбки
Жена Евгения Петросяна объяснила это физиологической особенностью.
34-летняя Татьяна Брухунова, супруга известного юмориста Евгения Петросяна, рассказала своим подписчикам, почему она не носит мини-юбки. Бизнесвумен объяснила это физиологической особенностью, которая делает ей неприятным обнажение ног.
Брухунова подчеркнула, что никто не запрещает ей носить короткие вещи, и она одевается так, как ей удобно. Для нее зона комфорта — это юбки средней длины. У женщины есть физиологическая особенность тела, о которой знает только она сама, и никому больше не нужно знать, в том числе и интернету.
Татьяна Брухунова не стремится соответствовать меняющимся стандартам красоты и удовлетворена своим отражением в зеркале. Она поделилась, что ранее был период, когда весила более 70 килограммов, и хоть она и решила похудеть, это было сделано исключительно в интересах здоровья, а не из-за неудовлетворенности своей фигурой.